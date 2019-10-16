Başkan Asya'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Barış Pınarı Harekatı'nda ayağından yaralanarak gazi olan Uzman Onbaşı Muharrem Çelik'i evinde ziyaret etti.



Belediye Başkan Feyat Asya, gazi olan Uzman Onbaşı Muharrem Çelik'i merkeze bağlı Ağaçlık köyündeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gazi Çelik ve ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Asya, önemli bir harekatta görev aldığını belirterek, kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Çeşitli programlara katılmak üzere il dışında bulunduğunu ifade eden Başkan Asya, ziyaretlerinin bu sebeple geciktiğini kaydetti. Gaziliğin onurlu bir mertebe olduğunu ve herkese nasip olmadığını belirten Başkan Asya, ülkemizi korumak için canını hiçe sayan Gazi Çelik'e teşekkür etti. Askerlerin ülke sınırındaki tehditleri bertaraf etmek için şanlı bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Asya, Barış Pınarı Harekatı'nın büyük bir zaferle sonuçlanması temennisinde bulundu.



Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, Gazi Çelik'e hediye takdim ederek, her zaman yanında olduklarını ifade etti.



Belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri de ziyarette Başkan Asya'ya eşlik etti. - MUŞ