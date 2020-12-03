Başkan Asya'dan Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünyadaki engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini anımsatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Engeli olan bireylerin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir hayat sürmeleri için çalışmak, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdandır. Engellilik, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, karşılaştıkları sıkıntıları asgari düzeye çekmek bizlerin görevidir. Sosyal devlet alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti, engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi; sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda örnek gösterilecek bir konuma ulaşmış; engelli vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlamıştır. Engelliliğin, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik yönleri de bulunan çok boyutlu bir konu olduğu unutulmamalıdır. Son 18 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetin önemli bir göstergesidir. Bizler de kendi yerelimizde yaptığımız hizmetlerle bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, daha iyi imkanlara sahip olarak engelsiz bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum" dedi. - MUŞ