Başkan Asya'dan Engelliler Haftası mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek herkesin sosyal sorumluluğu olduğunu belirtti.

Engelliler konusunun insani ve vicdani sorumluluk meselesi olduğunu bildiren Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren bir meseledir. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır. Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermiştir. Özellikle hükümetimizin ulusal düzeydeki sosyal politikaları geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeydedir. Hükümetimizin her alanda olduğu gibi engelliler konusunda da hızlı, baş döndüren çalışmalarına ve projelerine yerel yönetimler olarak biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki sorumluluğun farkındayız. Engelliler Haftası vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızın haftasını tebrik ediyorum."