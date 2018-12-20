Son Dakika Haberleri: Başkan Asya'dan Esnaf Ziyareti

Başkan Asya'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim çalışmaları kapsamında bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Başkan Asya'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim çalışmaları kapsamında bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Bugüne kadar toplumun hassasiyetlerini hep dikkate alarak hareket eden Belediye Başkanı Feyat Asya, bu anlayışla temaslarını sürdürüyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirirken, yeni dönem için de destek istiyor. Kentteki bir AVM'deki işletmeleri gezen Başkan Asya, esnaflarla hasbıhal ederek fikir ve önerilerini dinledi.

Esnaf ve eşrafın talep ve önerilerini hep önemsediklerini ve bunları dikkate alarak hareket ettiklerini söyleyen Başkan Asya, "Görev süremiz içerisinde sizlere söz verdiğimiz ve vaat ettiğimiz bütün çalışmalara el attık. Beşinci yılımızda projelerimizin tamamı gün yüzüne çıktı. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırarak ilimizin çehresini değiştirdik. Ciddi bir sorumluluk alarak ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladık. Bu süre içerisinde ister istemez sıkıntılarla karşılaştık. Allah'ın izniyle bunların sonucunda iyi hizmetler ortaya çıktı. Esnafımızın ve eşrafımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket ettik. Muş'umuzu daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz bu yola söz vererek çıktık. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözü de yerde bırakmayacağız" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:49 Kaynak: İHA

Muş, Feyat Asya, Asya, Güncel
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