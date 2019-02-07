Başkan Asya'dan Fatih İlkokuluna Ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. yarıyılının ilk ziyaretini Fatih İlkokuluna yaptı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. yarıyılının ilk ziyaretini Fatih İlkokuluna yaptı.



Okul Müdürü Hüsni Deniz ve okul yönetimi tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Yaptıkları hizmetleri toplumun her kesimine hesap vermek üzere anlatmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Asya, bu vesile ile karşılaştıkları eksik aksaklıkları da telafi etme imkanı bulduklarını ifade etti. Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "5 yıldır vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. İşin başında tespitini yaptığımız eksik ve aksaklıkları kısa bir sürede gidererek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin büyük bir kısmını halkımıza ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz ve taahhüt ettiğimiz projelerin tamamını görev süremiz bitmeden hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Muş'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz" dedi.



Altyapı gibi süreç isteyen ve meşakkatli projeleri başlattıklarını ifade eden Başkan Asya, zorlu süreçte vatandaşların hep desteğini gördüklerini, anlayışlarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



Yol, kaldırım, çevre temizliği, altyapı ve üst yapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyecilik alanında da önemli hizmetler hayata geçirdiklerini söyledi.



Çocukların, gençlerin ve bayanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, için 'Bilgi Evleri' projesini başlattıklarını ifade eden Asya, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de açılışa hazır olduğunu kaydetti.



Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak taleplerinin yapılması hususunda talimatlar verdi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

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