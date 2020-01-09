Başkan Asya'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Feyat Asya, gazeteciler ve idarecileri unutmadı. Başkan Asya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Muş'taki tüm basın mensuplarının ve idarecilerin gününü kutladı. Gazetecilerin, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörler olduğunu ve haber alma özgürlüğünün teminatı olduklarını belirten Başkan Asya, "Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçlarıyla birlikte etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşlarının, kamuoyunun bilgi alma özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Şüphesiz, toplumun haber alma özgürlüğü ile basının güvenilirliği ve tarafsızlığı doğru orantılı olmak durumundadır. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle toplumu aydınlatma görevi yapan gazeteciler çok önemli ve bir o kadar da fedakarlık isteyen bir mesleği temsil etmektedir" dedi.


Başkan Asya, hayatın her alanında yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmelerin, sevincin ve acının ilk tanığı olan gazetecilerin işlerini yaparken maalesef birçok kez hayatlarını riske attıklarını belirterek, "Görevlerini basın etik kuralları çerçevesinde yapan basın mensupları toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin duygularına tercümanlık yaparken, ümidimiz kendilerinin de hak ettikleri sosyal ve ekonomik haklara tam anlamıyla kavuşmalarıdır. Belediye olarak yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında emek veren basın mensuplarına minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygularla ilimizdeki bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.


Başkan Asya, İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da, idarecilerin konumları gereği devleti ve hükümeti temsil ettiklerini, toplumu yönlendiren kişiler olduklarını ve devletle millet arasında uyumu sağlayan kişiler olduğunu vurguladı. Başkan Asya, "Devlet ve hükümet politikalarının yanı sıra, ülkemizin geleceğini planlayan projelerin başarıyla uygulanmasında da şüphesiz en büyük pay idarecilerimize aittir. İdarecilerimiz, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil ve şeffaf bir şekilde sunumunda halkı sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet eden bir anlayışı temsil ederek, idare sisteminde parlak bir dönemin başlamasını sağlamışlardır. Bundan sonra da, özverili çalışmaları ile milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve milletimize hizmet etmeye devam edeceklerdir. Bu duygularla milletimize hizmet için gösterilen üstün gayret anlayışıyla çalışan, ülkemizin gelişmesinde ve yükseltilmesinde emek sarf eden idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:09 Kaynak: İHA
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