Son Dakika Haberleri: Başkan Asya'dan Gaziler Günü mesajı
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Başkan Asya'dan Gaziler Günü mesajı

2 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya'dan Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Millet olarak dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek, istiklalimizi ve istikbalimizi her zaman savunmaktayız. Aziz milletimize Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hakimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruh, kadim gaza anlayışımızdır. Bu anlayışın bir eseri olarak şanlı tarihimiz; gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunarım. Bu duygularla aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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