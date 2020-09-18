Muş Belediye Başkanı Asya'dan 19 Eylül Gaziler günü mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşamalarını aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunarım. Bu duygularla aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum."