Başkan Asya'dan kurban kesimi uyarısı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için vatandaşların kurbanlarını mezbaha kesmeleri gerektiğini belirtti.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, kurban Bayramı dolayısıyla her köşede kurban kesilmemesi ve çevre kirliliğinin oluşmaması amacıyla bir takım önlemler aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların da bu konuda gereken duyarlılığı göstermesi gerektiğini aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti belediyemize ait olan ancak işletmeciliğini özel bir firmanın yaptığı mezbahada kurban kesimleri ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Bayram süresince açık olan mezbaha halkımıza hizmet verecektir. Kurban bağışında bulunan vatandaşlarımızın koronavirüs salgınını da göz önünde bulundurarak hareket etmesini istiyoruz. Yoğunluk oluşturarak sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız temizliğe önem vermek zorundadır. Çünkü dini bir görevi yerine getirirken diğer taraftan çevreyi kirleterek bir toplumu rahatsız etmek doğru değildir. Mezbahada hijyenik bir ortamda kurbanlarını kestirebilirler. Umuma açık alanlarda kesim yapmaları yasaktır. Zabıta ekiplerimiz bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımızı dikkate almayan vatandaşlarımızla ilgili gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."