Başkan Asya'dan Mevlid Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günün Peygamber Efendimizi (SAV) ve O'nun hayatını anlamamız için en büyük fırsat olduğunu hatırlattı. Başkan Asya, Mevlid Kandili'nde alemlerin efendisi, gönüllerin sultanı Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyayı şereflendirdiği gece olduğunu ifade ederek, "Peygamberimiz mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlid Kandili, O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır" dedi.



Peygamber Efendimizin hayatının biz Müslümanlara en güzel model olduğuna vurgu yapan Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Hazreti Peygamberi bize en iyi biçimde tanıtan Kur'an, onun hayatını 'yaşanabilir en güzel model' olarak takdim etmekte ve kendisini örnek almamızı istemektedir. O, 'bizim içimizden bize gelmiş' (Tevbe, 9/128) ve 'alemlere rahmet olarak' (Enbiya, 21/107) gönderilmiş bir elçidir. 'İçimizden biri' olması, O'nun örnek olmasının imkanına işaret içindir. Ancak unutulmamalıdır ki, örnek almak için örnek alınacak şeyin doğru olması gerekir. Doğru bilgi olmadan doğru anlamaktan söz edilemez. Kur'an'da 'Allah'ın sevgisine mahzar olmanın Hazreti Peygambere tabi olmaktan geçtiğinin' ve 'Hazreti Peygamber müminlerin içinde olduğu sürece Allah'ın kendilerine azap etmeyeceğinin' vurgulanması, Hazreti Peygamberin örnekliğinin inananlar için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamberi sevmek ve onu örnek almak demek; onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O'nun örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Çünkü O'nun örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği değerler bütünü bizler için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. O'nu sevmek ve örnek almak, yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesi değil, sünnetinin ve siretinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının güncelleştirilerek hayatımıza yansıtılması, güzel ahlakının ve öğretilerinin davranışlarımızın rehberi yapılmasıdır. Mevlid Kandili, Hazreti Peygamberin bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Bu değerleri fark etmek ve onları bir davranış bilincine ve yaşanan bir hayat haline getirebilmek, dindarlığımızın temel hedefi olmalıdır. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder saygılar sunarım." - MUŞ