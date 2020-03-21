Başkan Asya'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Asya'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Başkan Asya'dan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında tüm vatandaşların kandilini kutladı.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Başkan Asya, Miraç Kandili'nin önemine değindiği mesajında İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan İsra ve Miraç'ın insanlık alemi için bir çok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu söyledi. Bu anlamlı gecelerin musibetlerden ve kötülüklerden arınmak için birer fırsat olduğunu belirten Başkan Asya, mesajında bu mübarek gecede yapılacak duaların, başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada refahın artmasına, bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın, merhametin artmasına, sağlığın korunmasına vesile olmasını temenni etti.


Miracın hikmet dolu bir yolculuk olduğunu ifade eden Başkan Asya, "Üç Aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Mirac Gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Mirac Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Özellikle bugünlerde tüm insanlığı tehdit eden salgın hastalıkların bertaraf olması için Yüce Yaradan'a dua edelim. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak tavırlar sergilemenin yollarını aramalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşerilerimizin Miraç Kandilini tebrik eder, bu güzel ülkemize, bütün insanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

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