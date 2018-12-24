Başkan Asya'dan Öğrencilere Çorba İkramı

Muş Belediyesi ve Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) işbirliğinde düzenlenen 'Büte Kalma Çorbaya Kal' etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi.

Muş Belediyesi ve Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) işbirliğinde düzenlenen 'Büte Kalma Çorbaya Kal' etkinliği kapsamında üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi.



Muş Belediyesi ve Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) işbirliğinde düzenlenen 'Büte Kalma Çorbaya Kal' etkinliği öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Feyat Asya; MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte sınava giren öğrencilere çorba ikram etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Asya, sınavlarda başarılı olmaları temennisinde bulundu. Öğrencilere 'sizler bize emanetsiniz' diyen Başkan Asya, yaptıkları çalışmaları öğrencilerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Asya, "Öğrencilerimizin sınav haftasında sıkıntı yaşamaması için ÜNİAK ile birlikte böyle bir çalışma yaptık. Öğrenciler, ailelerin bize emanetidir. Çalışmalarımızı yaparken, öğrencilerimizin hassasiyetlerini göz önüne alıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları minimuma indirmek için çalıştık. Çok şükür, şu anda öğrencilerimizin sorunları yok denecek duruma geldi" diye konuştu.



Başkan Asya, çorba ikramının hafta boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. - MUŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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