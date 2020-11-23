Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 12:11
Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, "Bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimiz, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine siz saygıdeğer öğretmenlerimiz vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim" dedi.

"Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isterim" diyen Başkan Asya, "Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık olmuştur. Bu mutlu gününüzde de sizlerle bir arada olma arzusundaydık. Ancak pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de sağlık çalışanlarımız gibi sizler de önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktasınız. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamaması için çaba sarf ediyorsunuz. Fedakarlığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Görev süremiz içinde sizlerle hep diyalog halinde olduk. Eğitimcilerimizin fikir ve önerileri ile ilimizi şekillendirmeye çalıştık. Sizlerin söylediklerini kendimize yol haritası olarak belirledik. Yılın sadece bir günü hatırlanmadığınızı, ziyaretlerimiz ile istişarelerimiz ile kanıtladık. Biz sizlere yaptıklarımızı anlattık, eksiklerimizi sizlerin gözünüzle tespit edip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettik. Sizler önerileriniz ile yolumuzu aydınlattınız. Bugün geldiğimiz noktada iyi bir iş çıkardığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yüzde yüz başarılı olamasak da, çok iyi bir düzeyde başarıyı yakaladığımızı söyleyebiliriz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti hayata geçirme imkanı bulduk. Bu süreçte tek gayemiz halkımızın beklentilerini hakkıyla karşılamak ve ilimizin gelişimine ivme kazandırmak oldu. Allah'a şükürler olsun ki hedeflerimizin ötesinde icraatlarımız oldu. İnşallah bunları devam ettirecek fırsatlarımız olur. Dileğimiz ve temennimiz hizmetkarlık yolunda bizlere layık görülen desteklerin hakkını vermektir. Halkımızın güvenini boşa çıkarmadığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilimizin inşası ve ihyasındaki gayretlerimiz devam edecektir. Bunu sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 'Öğretmenler Günü'nüzü tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi dilerim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler Günü, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 12:22:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei