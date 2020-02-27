Başkan Asya'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların ve içinde bulunan mübarek gecelerin tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Asya mesajında, "İslam Alemi olarak mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Taleplerin ve duaların kabul gördüğü bu gecelerin hakkıyla idrak etmeyi umut ediyoruz. Bu özel günlerin hürmetine birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesini Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum" dedi.



İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç ayların bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirerek ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için dua etmeliyiz. Bu mübarek günler vesilesiyle küskünlüklere, kırgınlıklara son vererek, millet olarak birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz. Vatandaşlarımızın Yüce Mevla'dan daha derin bir şükür imkanı bulacağı Regaip Kandili gecesinde muhabbetin ve kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu mübarek günün ülkemizde ve İslam Aleminde yaşanan sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eder, bu özel gecenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - MUŞ