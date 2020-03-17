Başkan Asya'dan Şehitler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya'dan Şehitler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan Şehitler Günü mesajı

9 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan Şehitler Günü mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Asya, yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutlamanın; vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır" dedi.


Çanakkale Zafer'inin bir destan olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Çanakkale, kader birliği yapmış dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır. Onun için Çanakkale Zaferi'ni sadece mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler üstü yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir. Şüphesiz Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Milletimiz, şehitlerinin ve gazilerinin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Çanakkale Zaferi, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
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