Başkan Asya'dan Sürpriz Ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sömestr tatilinde karşılaştığı ve okuluna geleceğine dair söz verdiği öğrencinin sınıfına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sömestr tatilinde karşılaştığı ve okuluna geleceğine dair söz verdiği öğrencinin sınıfına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Sömestr tatilinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, ziyaretler kapsamında Fatih İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinden Derya Kübra Yurucu isimli öğrenciyle tanıştı. Burada minik öğrenciyle sohbet eden Başkan Asya, öğrencinin okul davetini geri çevirmedi. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte Fatih İlkokuluna giden Başkan Asya, Derya Kübra Yurucu'yu sınıfında ziyaret etti. Aynı zamanda sınıf temsilcisi olan Derya Kübra Yurucu, Başkan Asya'yı karşısında görünce mutluluktan adeta havalara uçtu. Başkan Asya'yla bir süre sohbet eden Yurucu, okul bahçesindeki karların taşınmasını istedi. Minik öğrencinin talebi üzerine hemen talimat veren Başkan Asya, okulun bahçesindeki karları kısa sürede taşıttı.



Aynı zamanda öğrencinin kitap talebine olumlu cevap veren Başkan Asya, Derya Kübra Yurucu ve arkadaşlarına kitap hediye etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Asya, "Yarıyıl tatilinde çeşitli ziyaretlerde bulunurken, öğrencimizle tanıştım. Beni okula davet ederek ve kitap talebinde bulundu. Ben de yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte minik öğrencimizi sınıfında ziyaret ettim. Kendisiyle bir süre sohbet ettik ve bizden okul bahçesindeki karların taşınmasını istedi. Ekiplere talimat vererek okul bahçesindeki karları taşıttık. Ayrıca öğrencimize ve arkadaşlarına da kitap hediye ettik" diye konuştu. - MUŞ

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