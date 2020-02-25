Başkan Asya'dan 'üç aylar' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Asya'dan 'üç aylar' mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan 'üç aylar' mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan 'üç aylar' mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, üç ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


İnancımızda önemli bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olarak bilinen 'Üç Aylar' münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, maneviyatın had safhada olduğu bu ayların huzur dolu geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Asya mesajında "Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


İnsanların manevi huzur elde ettiği üç ayların bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Asya mesajını şu şekilde sürdürdü: "Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, adından da anlaşılacağı gibi, Allah-u Teala'nın kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu aylarda Cenab-ı Hakk'a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız ve kendimizi günahlardan arındırmak için fırsat gördüğümüz bu mübarek günlerin toplumun huzur ve refahının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bugünler, Allah'a şükür imkanı bulacağımız özel günlerdir. Bunu fırsat bilerek bu aylarda; ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru ve kardeşliğimizin pekişmesi için dua edelim. Yapacağımız duaların kabul göreceğine inancımız tamdır. Bu anlamlı günlerin ve ayların hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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