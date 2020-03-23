Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüse karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları anbean takip ederken, vatandaşlar bu süreçte evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüse karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları anbean takip ederken, vatandaşlar bu süreçte evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.


Muş Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ülkemizde de ciddi önlemlerin alındığı korona virüse karşı Muş'ta başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederken diğer yandan cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.


Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen temizlik ve yıkama çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sırada karşılaştığı esnaf ve mahalle sakinlerine tavsiyelerde bulundu. Bu zorlu süreçte herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Asya, mümkün mertebe vatandaşların evde kalmasını rica etti. Muş Belediyesi olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, "Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ciddi hasarlar oluşturan korona virüsün ülkemizde de bu etkisinin önüne geçilmesi için hükümetimiz ciddi tedbirler alıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren kendi yerelimizde gerekli tedbirleri almaya başladık. Kamu kurumlarımızla işbirliği halinde hiçbir vatandaşımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Ekiplerimiz kent genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ekip sayımızı arttırdık. Toplu yaşam alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte cadde ve kaldırımların temizliğini yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için durmaksızın mücadele ediyoruz. Temennimiz ve dileğimiz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak. Ancak bu süre zarfında vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmaları. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin kesinlikle dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Aile bireylerinin bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu sayede elbirliği ile iyi bir sonuç alacağımıza inancımız tamdır. Lütfen içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini fark ederek bireysel tedbirlerinizi arttırın. İnşallah bu sınavımızı da başarılı bir şekilde atlatırız" dedi. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:55:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]