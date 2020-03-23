Başkan Asya'dan vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüse karşı kent genelinde yürütülen çalışmaları anbean takip ederken, vatandaşlar bu süreçte evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.



Muş Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ülkemizde de ciddi önlemlerin alındığı korona virüse karşı Muş'ta başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederken diğer yandan cadde ve kaldırımları tazyikli suyla yıkıyor.



Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen temizlik ve yıkama çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sırada karşılaştığı esnaf ve mahalle sakinlerine tavsiyelerde bulundu. Bu zorlu süreçte herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Asya, mümkün mertebe vatandaşların evde kalmasını rica etti. Muş Belediyesi olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, "Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ülkede ciddi hasarlar oluşturan korona virüsün ülkemizde de bu etkisinin önüne geçilmesi için hükümetimiz ciddi tedbirler alıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren kendi yerelimizde gerekli tedbirleri almaya başladık. Kamu kurumlarımızla işbirliği halinde hiçbir vatandaşımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Ekiplerimiz kent genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Ekip sayımızı arttırdık. Toplu yaşam alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri sürekli dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte cadde ve kaldırımların temizliğini yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için durmaksızın mücadele ediyoruz. Temennimiz ve dileğimiz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak. Ancak bu süre zarfında vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalmaları. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin kesinlikle dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Aile bireylerinin bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu sayede elbirliği ile iyi bir sonuç alacağımıza inancımız tamdır. Lütfen içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini fark ederek bireysel tedbirlerinizi arttırın. İnşallah bu sınavımızı da başarılı bir şekilde atlatırız" dedi. - MUŞ