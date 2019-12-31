Başkan Asya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Asya'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, 2020 yılının tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, "Hizmetlerle dolu geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş Belediyesi olarak 2019 yılında sergilediğimiz performansı 2020 yılında daha da arttırarak ilimizi daha ileri bir seviyeye taşımanın gayretinde olacağız" dedi.


Mesajında, 2019 yılında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Asya, "Her geçen gün yapmış olduğumuz hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle 2020 yılında bu adımlarımızı daha da ileriyi taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak el birliğiyle çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız gerekmektedir. Bununla birlikte icra ettiğimiz vazifenin vermiş olduğu sorumlulukla her gün olduğu gibi her yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve bu konuda halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize huzur getirmesini temenni ederken tüm vatandaşlarımızın 2020 yılını en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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