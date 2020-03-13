Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret - Son Dakika

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Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret
6 saat önce
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:58 Kaynak: İHA
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Halis Şimşek tarafından karşılanan Başkan Asya, belediye hizmetleri ile ilgili eğitimcilerle istişarelerde bulundu. - MUŞ
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