Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret - Son Dakika

Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Başkan Asya'dan Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında merkez Yeşilce İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Halis Şimşek tarafından karşılanan Başkan Asya, belediye hizmetleri ile ilgili eğitimcilerle istişarelerde bulundu. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:58 Kaynak: İHA
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