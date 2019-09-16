Son Dakika Haberleri: Başkan Asya'dan yürüme engelli Yunus'a tekerlekli sandalye
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Asya'dan yürüme engelli Yunus'a tekerlekli sandalye

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli gencin tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Başkan Asya'dan yürüme engelli Yunus'a tekerlekli sandalye, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli gencin tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Asya, evinde ziyaret ettiği Yunus'a yeni aracını hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.


Belediye Başkanı Feyat Asya, geçtiğimiz günlerde bir programda kendisinden tekerlekli sandalye isteyen gence verdiği sözü tuttu. Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli genci evinde ziyaret eden Başkan Asya, yeni tekerlekli sandalyesini kendisine hediye etti. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Yunus, mutluluğunu Başkan Asya ve aile bireyleri ile paylaştı. Yunus ve ailesi, Başkan Asya'ya bu jestinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Geçtiğimiz günlerde bir programda karşılaştığımız Yunus kardeşim tekerlekli sandalyesinin yıprandığını ve yenisine ihtiyacının olduğunu söyledi. Biz de kendisine en kısa sürede yeni bir sandalye alacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Yunus'u evinde ziyaret ederek yeni sandalyesini hediye ettik. Onun mutluluğunu paylaşmak, duasını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız" dedi. - MUŞ

Yunus Karadağ, Feyat Asya, Karşıyaka, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Asya'dan yürüme engelli Yunus'a tekerlekli sandalye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]