Başkan Asya, Dev Projelerini Açıkladı

Muş Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimler öncesi seçim manifestosunu ve projelerini açıkladı.

Muş Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimler öncesi seçim manifestosunu ve projelerini açıkladı.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni dönem için planladığı projelerini düzenlenen tanıtım programı ile paylaştı. Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar ve partililer yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir coşkuyla düzenlenen programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Belediye Başkan Adayları, AK Parti Teşkilat Başkanları ve tüm kademeler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tanıtım programı İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in selamlama konuşması ile devam etti. Muş Belediyesi tanıtım filminin gösteriminin yapılmasının ardından sahneye çıkan Başkan Asya'yı salondakiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.



Konuşmasına bir şiirle başlayan Başkan Asya, "Başka bir şehirde yaşayabilir insan, ama başka bir şehre çocukluğunu taşıyamaz insan. Gittiği şehirden götüremez yuvarladığı bilyeleri, uçurduğu uçurtmaları, yaşadığı heyecanları, büyüttüğü umutları. Sevdası kalır, sevdalısı kalır, dostları dostlukları kalır, ağladığında ağlayan, güldüğünde gülen ahalisi kalır arkasında. Evet başka bir şehirde de yaşayabilir insan, Ama asla başka bir şehirli olamaz insan. Nüfusunda kütüğü, dilinde şivesi, üzerinde kokusu, yaşantısında kültürü kalır memleketinin. İşte o yüzden diyoruz "evet başka bir memleket olabilir ama başka bir Muş yok." Başka bir şehirde yaşayabiliriz ama başka bir Muş yok" dedi.



Görev süresi içinde insan odaklı hizmetler ürettiklerini kaydeden Başkan Asya, "Sizden almış olduğum yetkiyle başladığım belediye başkanlığı görevimde ortak akıl, birlikte yönetim anlayışıyla hareket ettim. Çoluk, çocuk demeden, genç, yaşlı demeden, her kesimin taleplerine, önerilerine, isteklerine kulak verdim. Muş'u yeniden inşa edeceğiz, hak ettiği yere taşıyacağız diyerek çıktığımız bu yolda Allah'a hamdolsun ki, söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımızın desteği ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yeniden aday gösterildim. Aziz milletime, kadirşinas hemşehrilerime hizmet etme fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde, büyümesinde, güzelleşmesinde ve yaşam standardının yükseltilmesinde önemli katkıları olan, belediyeciliği en iyi şekilde yapan AK Parti'nin bir neferi olarak takdirlerinize sunduğum bu manifesto ve projelerimi hayata geçirmenin sözünü veriyorum. Geçmiş dönemde söz verdiğimiz projeleri nasıl hayata geçirdiysek bunları da hep birlikte yöneterek hayata geçireceğimden endişeniz olmasın" şeklinde konuştu.



"Önümüzdeki seçimlerde vatandaşlarımızın tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkartacağına inancımız tamdır" diyen Başkan Asya, "Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir partinin mensubu olarak, 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Muş'u şaha kaldırmak için çıktığımız bu yolda halkımızı asla aldatmayacağız, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerle oyalamayacağız. Bu memleketin her karış toprağına, bu şehrin havasını teneffüs eden her insanın gönlüne dokunacağız. Sizden biri olarak, sizinle birlikte bu şehrin tozunu yutan, soğuğunu yaşayan, acısını sinesinde hisseden, güzellikleriyle mutlu olan bir kardeşiniz olarak size hizmetkar olmaya talibim" ifadelerini kullandı.



Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Belediyecilikte ülke genelinde çığır açmış AK Parti'mizin politikalarını kendi yerelimizde uygulamayı başararak hizmette mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşımızın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim pratiği sergiledik. Bu tutumumuzun 31 Mart'tan sonra da devam edeceğini bir kez daha belirtmek isterim. Altyapı, yol-kaldırım, su, çöp, temiz çevre, temiz hava gibi temel hizmet alanlarındaki sorunları çözmeden ilimizi kalkındıramayacağımızı biliyorduk. Hamdolsun, kısa sürede bu sıkıntıların üstesinden geldik ve Muş'umuzu ileri hizmet standartlarına kavuşturduk. Hayata geçirdiğimiz projelerle sözde değil özde ilimizin çehresini değiştirdik. Yeni bir heyecan ve yeni bir vizyonla halkımızın huzuruna çıkarak ilimize çok daha güzel işler yapacağımızın sözünü veriyoruz. Belediyecilikteki tecrübemizi ve birikimimizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek, büyüterek halkımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. 'Memleket İşi Gönül İşi' diyerek çıktığımız yolda tüm halkımızın gönlünü kazanmak en büyük gayemiz olacak."



Yeni dönemdeki yönetim anlayışlarının AK Parti'nin belirlediği 11 maddelik manifestoya bağlı olarak yapacaklarını kaydeden Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"1. şehir planları"



Yapılanlar: Bayraklı tepe ve Ağaçlık Köyünde 400 hektar İmar planı yapıldı. Yeni Mahalle imar planında 18 uygulaması yapıldı. Kepenek köyü sınırları içerisinde TOKİ konutları için 750 dönümlük alana uygulama imar planı ve 18 uygulaması yapıldı. Zafer Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Yapılması için uygulama imar planımızı revize ettik.



Yapılacaklar: Yeni Mahalle olan Sütlüce, Güzeltepe ve Bağlar da uygulama imar planı yapılacak.



Soğucak ve Donatım Köylerine uygulama imar planı yapılacak. Yeşilce Mahallesi alt bölgelerine 18 uygulaması yapılacak.



"2. temel altyapı ve ulaşım"



Yapılanlar: Şehrin tamamına Altyapı (Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu) projesi yapıldı.



Yapılan proje ile ihale yapıldı. Yapım aşaması % 50 seviyesine getirildi. İlimize doğalgazın gelmesi için öncülük yapıldı ve yapım aşamasında ilgili firmaya her türlü kazı çalışmalarında gerekli izinler verildi. Gelişen ve büyüyen ilimizin ihtiyaçlarına cevap veremeyen Telekom ve Elektrik altyapılarının yenilenmesi için kazı çalışmalarına gerekli izinler ve araç, gereç, malzeme desteği verildi.



Şehir merkezinde toplu taşımacılığın yapıldığı iki durağı birleştirdik. Muş'ta ilk defa Akıllı Kart sistemini hayata geçirerek havuz sisteminin uygulanmasını sağladık. Vatandaşların şehrin tüm noktalarına toplu taşımacılıkla ulaşımlarını sağlaması için yeni güzergahlar belirledik.



Yapılacaklar: Şehrin tamamına Altyapı proje (Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu) yapımı tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şehrin bütün mahallelerine doğalgaz hattı getirilerek, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şehrin bütün mahallelerinde elektrik ve telekom hatları yer altına alınacak olup, kapasitelerinin artırılması için çalışmalara gerekli destekler verilecektir. Yeni güzergahlar açarak kentin en ücra noktalarına toplu taşıma araçlarıyla ulaşımı sağlayacağız.



"3. kentsel dönüşüm"



Yapılanlar: Kale Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi hayata geçirildi.



Yapılacaklar: Yeni Mahalle olan Sütlüce, Güzeltepe ve Bağlar da Uygulama İmar Planı yapılacak.



Dere ve Muratpaşa Mahallelerinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projeleri hedeflenmektedir. Zafer Mahallesinde yıkılmaya yüz tutmuş konutların Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi yapılacaktır.



"4. benzersiz şehirler"



Yapılanlar: Belediyemiz tarafından yapılan bütün alt yapı projeleri ilimizin jeolojik etütleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Belediyemiz tarafından yapılan bütün üst yapı projeleri ilimizin tarihi ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak hayata geçirilmiştir.



Yapılacaklar: Yeni yapılacak olan imar planları Muş'un coğrafi konumu, iklim koşulları ve jeolojik etütler göz önünde bulundurularak, ilimize özgü olacağından benzersiz olarak yapılacaktır. Belediyemiz tarafından yapılacak olan alt yapı ve üst yapı projelerimiz ilimizin tarihi ve kültürel değerlerine uygun olacaktır.



"5. akıllı şehirlerle yeni ufuklar açılacak"



Yapılanlar: Kent Bilgi Sistemi hayata geçirilerek vatandaşlarımızın bilgi ve belgeye ulaşması hızlandırılmıştır. E-Belediyecilik sistemi hayata geçirilerek, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuldu. Beyaz Masa kurularak, vatandaşlarımızın görüş, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak kısa sürede çözüme kavuşturduk.



Yapılacaklar: Kent ve Coğrafi Bilgi Sistemleri hayata geçirilerek, Belediyemizin bütün hizmetleri E- sistemden takip edilerek, daha aktif ve hızlı hizmet verilmesi sağlanacaktır. Yeni yapılan toplu konut ve işyerlerinde akıllı sayaç sistemi yaygınlaştırılacaktır. Hemşerilerimizin tüm iş ve işlemlerini evinde E-belediyecilik üzerinden yapacağı şekilde sistem kurulup, geliştirilecektir.



"6. çevreye saygılı şehirler"



Yapılanlar: Vahşi çöp depolama sistemini ortadan kaldırarak, kent genelindeki çöpleri mobil aktarma sistemiyle Bitlis Katı Atık ve Bertaraf Tesisine aktardık. Çevre temizliğine dikkat çekmek için öğrencilerle periyodik dönemlerde kentin farklı bölgelerinde çöp temizleme etkinlikleri gerçekleştirdik. Doğalgaz döşeme çalışmalarının kentin dört bir tarafına ulaştırılması için belediyemizce tüm iş ve işlemlerde gerekli kolaylıklar ve destekler sunularak, kentin hava kirliliğinden kurtarılması sağlanmıştır.



Yapılacaklar: İlimiz merkezinden Tarihi Murat köprüsüne bisiklet yolu ile ulaşım sağlanacak olup, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sunulacaktır. Ulaşım alt yapısının master planı hazırlanarak, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve ulaşıma katkı sunacaktır. Kent genelinde oksijen üreten yeşil alanların çoğaltılması için çalışmalar yapılacaktır. Katı atıkların vahşi çöp depolama yöntemi ile depolandığı ancak ihalesi yapılan Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisi hayata geçirilerek, çevreye duyarlı şehir hayata geçirilecektir. 1983'ten beri vahşi çöp depolama yöntemi ile depolama alanının rehabilitesi yapılarak, temiz ve sağlıklı çevre projesi hayata geçirilecektir. 1983'ten beri atık sularımız doğrudan dereye aktarıldığından dolayı Atık Su Artıma Tesisi hayata geçirilerek, yer altı su kaynaklarımıza, derelerimizde yaşayan canlılara ve halkımızın sağlığına verdiğimiz zararları ortadan kaldıracağız.



"7. sosyal belediyecilik"



Yapılanlar: Lale Vadisi Rekreasyon projesinde 1000 kişilik amfi yapılarak, yaz aylarında çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılması sağlandı. Zafer, Muratpaşa, Yeni ve Sunay Mahallelerimizde Bilgi Evi Sosyal tesisleri yapılarak, dezavantajlı çocuklarımızın, gençlerimizin ve bayanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı başardık. Minare Mahallesine Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi açılarak, bayanlarımızın sosyal, spor, eğitim ve bakım hizmetlerini bedelsiz olarak yapmalarını sağladık. Lale Vadisi ve Ahmed-i Hani Park alanlarında yapılan spor tesisleri ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlayarak sportif faaliyetlerde bulunma imkanı sunduk.



Yapılacaklar: Lale Vadisi'nde peyzaj projesi hazırlanarak sosyal ve spor aktivite alanlarının artırılması sağlanacaktır. Çar Çayı Islahı ve Peyzaj projesi ilimize kazandırılarak, sosyal ve spor aktivite alanlarının artırılması sağlanacaktır. Millet Bahçesi Projesi hayata geçirilerek, halkımızın sosyal altyapısını geliştirme anlamında katkı sunacaktır. Millet Kıraathanesi Projesi hayata geçirilerek, halkımızın sosyal ve kültürel altyapısını geliştirme anlamında katkı sunacaktır. İlimiz ve Tarihi Murat Köprüsü arasından bisiklet yol ağlarının artırılması ile beraber halkımızın sosyal altyapısına katkı sunacaktır. Kent Meydanı'nın yan tarafında projelendirilen Kültür ve Kongre Merkezi ile beraber ilimizin sosyal ve kültürel altyapılarına katkı sunacaktır. Her Mahalleye Bilgi Evi sloganı ile kentin tüm mahallelerinde Bilgi Evleri yapılması hedeflenmektedir. Güzeltepe, Sütlüce ve Bağlar Mahallerimize spor kompleksleri yapılması hedeflenmektedir.



"8. yatay şehirleşme"



Yapılanlar: 2013 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren Revizyon Uygulama İmar Planlarımız da verilen yüksek katlar 2016 yılında Meclisimizce İmar Plan Notlarımız revize edilerek, Yatay Mimari tercihini yaparak, 6 kat ile sınırlandırıldı. Daha önceden meclisimizden yüksek kat plan değişikliği onaylanan dosyalar tekrardan değerlendirilerek, yapılaşmayan dosyaların yüksek katları iptal edilmiştir.



Yapılacaklar: Yeni dönemde yapılacak imar plan çalışmalarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği yatay mimari sloganı ile yüksek katlara izin verilmeyecektir. Mevcut uygulama imar planlarımız içerisinde ve meskün mahallerde yeniden yapılacak parselde yüksek kat sınırı getirilecektir. Planladığımız tüm üst yapı, hizmet, sosyal, spor binaları ve kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yatay mimariye göre projelendirilecektir.



"9. halkla birlikte yönetim"



Yapılanlar: 2014 yılı seçimindeki manifestomuzda bulunan "ortak akıl birlikte yönetim" sloganını 2014-2019 döneminde her platformda uyguladık. 2014 yılında görevi devraldıktan sonra aylık rutin olarak muhtarlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulduk. 2016 yılından itibaren her hafta bir mahallede halk buluşmaları düzenleyerek, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik, yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Yeni yapılan imar plan çalışmalarında ve mevcut plan notlarımızın revizyonunda ilgili bütün STK'ların temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Belirli periyodlarda din görevlileri, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya gelerek görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. Belediyemiz bünyesinde Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi'ni kurarak toplumun tüm kesimleriyle ortak çalışmalar yürüttük.



Yapılacaklar: Ortak akıl birlikte yönetim yeniden inşa sloganı yeni dönemde de ana temamız olacaktır. Aylık muhtarlarla buluşma toplantılarımız devam edecektir. Halk buluşmalarımız belirli periyotlarda devam edecektir. Aylık STK toplantıları yapılacaktır. Belediyemiz WEB sayfasında dilek ve temenniler linki oluşturularak, halkımızın görüş ve önerileri dikkate alınacaktır. Gönül Belediyeciliği kapsamında kentte belirli dönemlerde kültürel etkinlikler düzenlenecektir.



"10. tasarruf ve şeffaflık"



Yapılanlar: 2014 yılında göreve başladığımızda personel giderleri % 47 iken, İnsan Kaynakları Yönetimini doğru politikaları izleyerek, personel giderini % 28'e indirmeyi başardık. 2014 yılında göreve başladığımızda Belediyenin gelirlerinin artırılması konusunda etkin çalışmalar yaptık.



Belediye Meclis toplantılarında alınan bütün kararlar Belediyemizin WEB sayfasında rutin olarak yayınlanmıştır. Yeni dönemde İçişleri Bakanlığının elektronik belge sistemine geçilerek, yazışmalar E ortamda sunulmuştur.



Yapılacaklar: Alparslan II Barajı'nda İçme Suyu Arıtma Tesisi kurarak suyun cazibeli bir şekilde şebekelere aktarılmasını sağlayarak, mevcut sistemde tüketilen içme suyundan dolayı belediyemizin sırtında büyük bir kambur haline gelen enerji tüketim bedelini minimum seviyeye ulaştıracağız.



Araç parkurumuzu yenileyerek, araç bakım ve onarım giderleri minimize edilecektir. Belediye yıllık faaliyet raporlarını internet sitemizde yayımlayarak kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.



"11. değer üreten şehirler"



Yapılanlar: Her mahalleye Bilgi Evi, Kültür, Eğitim ve Sosyal yapılar inşa edilerek, dezavantajlı vatandaşlarımızın ücretsiz bilgi, belge ve kitaba ulaşımı sağlandı ve kültürlü gençlik oluşturuldu. Lale vadisi, Göletli Park ve Ahmed-i Hani park ve mesire yeri projeleri başta olmak üzere her mahallede parklar yapılarak sosyal, kültürel ve rekreasyon anlamında halkımızın ihtiyaçları karşılandı. Tarihi değerlerimiz arasından bulunan Eski Hükümet Konağı, Yıldızlı Han ve Kale Parkı Kültür Evi halkımızın hizmetine açılarak tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkarıldı. Atatürk Bulvarı ve istasyon caddesi üstyapı projeleri ile kentimiz çevre estetiğine değer katmıştır.



Yapılacaklar: Yeni dönemde 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Tarihi Muş Çarşı ve Meydan Projesi hayata geçirilerek, turizm altyapısı güçlendirilecektir. Kurtik Dağına Teleferik projesi hayata geçirilerek, Kış Turizmi canlandırılacaktır. Migre Hamamı ve Muratpaşa Camii Restorasyon çalışmaları tamamlanarak ilimizin tarihi değerleri gün yüzüne çıkarılacaktır. 2023 Yılı Hatıra Ormanı ve Mesire Alanları Kompleksi projesi hayata geçirilerek, halkımızın Kültür, Sosyal ve Spor anlamında bölgenin en büyük mesire alanları kompleksi oluşturulacaktır."



Başkan Asya'nın yeni dönem için planladığı 17 proje



1. Kurtik Dağı Teleferik ve Mesire Alanı Kompleks Projesi, Alparslan II Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark Kompleksi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Üstyapı Projesi, 2023 Yılı Hatıra Ormanı ve Mesire Alanları Kompleksi, 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Muş Tarihi Çarşı Projesi, Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisi Projesi, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Millet Kıraathanesi Projesi, Kültür ve Kongre Merkezi Yapım Projesi, Oto Galericiler Sitesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Semt Spor Kompleksleri Projesi, Cumhuriyet Caddesi Üstyapı Projesi, Lale Vadisi Rekreasyon Projesi, Çar Çayı Dere Islahı ve Peyzaj Projesi ile Vahşi Çöp Depolama Alanının Rehabilite Projesi. - MUŞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma

Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi

İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı