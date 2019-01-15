Son Dakika Haberleri: Başkan Asya, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

Başkan Asya, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti

13 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile bir araya geldi.

Başkan Asya, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Ziyaret Etti, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile bir araya geldi.

Okul Müdürü Memduh Astan tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle selamlaşan Başkan Asya, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiklerini kaydederek, öğretmen ve idarecilerin fikir ve önerileri kendilerine yol gösterdiğine vurgu yaptı. İstişare geleneğini yaygınlaştırmanın çok faydasını gördüklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, bu kapsamda toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya geldiklerini söyledi. Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu an da bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah yeni dönemde de Muş'umuzu daha ileri bir konuma getireceğiz" dedi.

Yol, kaldırım, çevre temizliği, alt ve üstyapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yaptıklarını vurguladı. Çocukların, gençlerin ve bayanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını ifade eden Asya, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını kaydetti.

Genel olarak çalışmaları özetleyen Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

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