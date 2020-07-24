Başkan Asya hayata geçirdiği hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki yaygın ve yerel basın mensupları ile bir araya gelerek, belediye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Muş Belediyesi Göletli Park Restoranında düzenlenen programda konuşan Başkan Asya, göreve geldiği günden bugüne kadar gazetecilerin vasıtasıyla halkı doğru kaynaktan bilgilendirme noktasında desteklerini, yardımlarını ve bu şehirde ortak bir akıl oluşturma noktasında da hem şahsına, mesai arkadaşlarına hem de şehrin menfaatine olan işlerdeki katkılarından dolayı onlara teşekkür etti.

"24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun"

24 Temmuz'un Basın Bayramı olduğunu hatırlatan ve gazeteciler için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Asya, "Sizinle bir arada olmak istedik. Bu vesile ile hepinizin Basın Bayramını tebrik eder, meslek hayatınızda başarılar dilerim. Değerli arkadaşlar göreve başladığımız 2014 yılından bu yana diğer kamu kurum kuruluşlarla olan uyum ve işbirliğimizi sizlerle de sürdürme gayretinde olduk. Bugüne kadar sizlerle kurduğumuz güçlü bağ sayesinde hem hesap verebilirlik ilkesine bağlı olduk, hem de vatandaşlarımızın sizler aracılığıyla gerekli bilgiye ulaşmasının yolunu açtık. Bundan dolayı sizlere müteşekkiriz" dedi.

"11 Mart'tan beri korona virüsle mücadele ediyoruz"

İkinci dönemin yaklaşık 1,5 yılını geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Asya, "Bu süre içerisinde geçmiş dönemden kalan işlerimizin devamını yaparken yeni dönemde vaat ettiğimiz projelerimizin hayata geçmesi için girişimlerimiz oldu. Tabi 11 Mart'ta başlayıp ve halen devam eden korona virüs salgını dolayısıyla ister istemez çalışma programlarımız sekteye uğradı. Korona virüsle mücadele kapsamında devlet büyüklerimizin ve ilgili bakanlıklarımızın ülke genelinde uyguladığı tedbir programlarını kendi yerelimizde yapmak üzere çalışmalarımız oldu. Küresel ölçekte dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü ve kritik günler yaşadık ve etkisini halen hissetmekteyiz. Covid-19 salgını, toplum sağlıyla birlikte başta Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere pek çok alan ve sektörde etkisini göstermektedir. Yaşanan tüm bu zor koşullarda güçlü ekibimizle, iç ve dış paydaşlarımızla zamanında ve etkin iletişim sağlayarak, enerjimizi elbette halkımızın bu süreci sağlıkla ve en iyi şekilde atlatması için harcadık ve bu gayretimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altyapı çalışmalarında sona geldik"

Pandemi sürecinde alınan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayılarının düşmesi ile başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde de Muş Belediyesi olarak bir yandan dezenfekte, temizlik, maske dağıtımı, vefa sosyal destek faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlatan Başkan Asya, "Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için bir süre ara verdiğimiz altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarımızı da başlattık. 2017 yılından beri devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke yenileme projemizde sona yaklaştık. Bu yıl içerisinde şehrin merkezi konumundaki bazı mahallelerdeki lokal kazı ve döşeme çalışmalarını hemen hemen tamamladık. Ağırlıklı olarak altyapı ekibi Kale ve Muratpaşa mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yıl içerisinde kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında içme suyu depolarını da yeniledik. Karşıyaka Mahallesi'nde Alparslan-2 Barajı'ndan gelecek su kaynağı için planladığımız 7 bin 500 tonluk depo tamamlandı. Muratpaşa Mahallesi'ndeki depo kapasitesi arttırılarak yenilendi. Yine Karşıyaka Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiinde 3 bin tonluk yeni bir depo yapıldı. Şu an izolasyon ve seramik çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'ndeki su depomuzu buraya taşıyacağız. Tabi bu çalışmalar bu aşamaya gelene kadar su kesintileri, toz, duman, yolların tahrip oluşu gibi çeşitli sıkıntılar yaşandı. Ama emin olun ilk gün söylediğimiz gibi bu şehri bir düzene koymak için altyapı olmazsa olmazdı. Şükürler olsun yaşanan sıkıntılara birlikte göğüs gerdiğimiz için bu aşamaya gelebildik. Bu vesile ile bir kez daha değerli Muş halkına göstermiş oldukları anlayış, sabır ve destekten ötürü şükranlarımı sunarım. Bu çalışmaların sonunda hayırla yad edilmek en büyük arzumuzdur" dedi.

"Üstyapı çalışmalarıyla ilimizin çehresini değiştireceğiz"

"Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerin üstyapısını yapmak üzere hazırlıklarımız oldu" diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl bu konuda başarılı bir çalışma sergiledik. Belediyemize ait asfalt şantiyesinden yaptığımız üretim ile 45 kilometreyi aşkın cadde ve sokaklarımızın asfaltını yaptık. Bu yıl asfalt plentimizi revizeye alarak kapasitesini ve kalitesini arttırdık. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde üretime başlayacağız. Böylelikle belediyemiz imkanları ile şehrin dört bir yanında üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Altyapı sorununu ortadan kaldırdığımız ilimizin daha sağlam bir üstyapıya kavuşması için gayretlerimiz devam edecek. Üstyapı çalışmalarımızla ilimizin çehresini tamamen değiştirmiş olacağız."

"Muş'un park ve yeşil alan sorununu giderdik"

46 bin metrekare kapasite ile devralmış oldukları yeşil alanları yaptıkları ve devam eden çalışmalarla 400 bin metrekareye çıkardıklarını ifade eden Asya, "İnsanlarımızın vakit geçirebileceği alternatif mekanlar oluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Lale Vadisi, Göletli ve Ahmed-i Hani parkları ile şehrin geneline hitap eden büyük dinlence alanları oluşturduk. Birçok mahallede değerlendirdiğimiz boş alanları park ve çocuk oyun alanlarına dönüştürdük. Yeşil alan konusunda yaşanan sıkıntıyı yaptığımız çalışmalarla gidermiş olduk. İçinde bulunduğumuz Göletli Parktaki tesisleri belediyemiz bünyesinde işletmeye başladık. Böylelikle belediyemize ait bir sosyal tesis de kurmuş olduk. Eski stadyumun yerine TOKİ tarafından yapılan Millet Bahçesi projesinin de tamamlanması ile Muş'un dört bir tarafını yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşmuş olacak. Geçmiş dönemden yaptığımız yaş sebze meyve hali, canlı hayvan pazarı, sokak hayvanları barınağı, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, kadın kültür ve eğitim merkezi, Sunay ve Muratpaşa mahallesi bilgi evleri gibi tesislerimiz hizmet veriyor. Aynı şekilde şehirlerarası otobüs terminalimizin de açılışını yaparak hizmete açtık. Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evlerimizin de tefrişatları alındı. Normalleşme süreci ile faaliyetlerine başlayacak. Kale Mahallesi'nde yaptığımız kültür evimiz de hizmete açıldı. Vatandaşlarımızın bu alanları daha aktif bir şekilde kullanması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Mevcut çalışmalarımızın yanı sıra planlanan projelerimizi de uygulamaya devam ediyoruz. "1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe" projemiz için Karasu Hamamı çevresindeki yapıların kamulaştırması için girişimlerimiz oldu. Yukarı Çarşı bölgesindeki belediyeye, TOKİ'ye, Vakıflara ve özel mülkiyete ait yaklaşık 35 bin metrekare alandaki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak üzere başlattığımız çalışmayı da amacına uygun bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Hacı Şeref Cami ile Ulu Cami arasındaki 3 bin 500 metrekarelik alanın yaklaşık 1000 metrekarelik kısmına yer altında gasilhane, WC ve abdesthane, geri kalan üst kısmının da oturma ve yeşil alanı olarak yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokolümüzü yaptık. İnşallah bu projemizi de kısa sürede başlatmış olacağız" diye konuştu.

"Gençlik merkezi ve sosyal tesis kompleksi projemizi başlatıyoruz"

VEDAŞ İl Müdürlüğü hizmet binası yanındaki 2 bin 100 metrekarelik alanı gençlerin istifade edebileceği bir mekan yapmak üzere gerekli çalışmayı yaptıklarını söyleyen Asya, şöyle devam etti:

"Kardeş belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesiyle bu bölgede Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis Kompleksi yapmayı planlıyoruz. Proje uygulama alanını belirledik. İhale sürecinin ardından bu projemizi de hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz günler Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ilimizde çeşitli temaslarda bulundu. Kendilerine refakat ettiğimiz sürede ve belediyemizi ziyaretinde talep ve önerilerimizi sunma fırsatımız oldu. Şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz Muş-Kulp- Diyarbakır karayolunun iyileştirilmesi gerektiğini arz ettik. Bununla birlikte şehir merkezindeki çalışmalarımızdan bahsettik. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının üstyapısı konusunda gerekli talimatları vererek bizleri ziyadesi ile mutlu ettiler. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hemen gerekli fizibilite çalışması yapıldı. İnşallah geçtiğimiz yıllarda genişletmesini yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın üstyapısını yaparak şehrimize alternatif bir güzergah kazandırmış olacağız. Geçtiğimiz yıllarda tarihi Muratpaşa Camiinin aslına uygun bir şekilde yapılması için girişimlerimiz oldu. Tarihi camimizin araştırma kazısını Muş Belediyesi olarak biz üstlendik. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde önemli bir mesafe kat ettik. Bölge Müdürlüğümüzün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde ihale aşamasına getirildi. İnşallah kısa sürede bu camimizin aslına uygun bir şekilde yapılması için gerekli çalışmalar başlatılacak. Altyapı projemiz bu şehir için ne kadar önemliyse, atık suların da kontrol altına alınması o kadar önemlidir. İlimizde atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bugüne kadar atık sular nehre bırakılarak ciddi bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Bunun önüne geçmek ve doğayı korumak için ilgili Bakanlıklarımıza taleplerimizi ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ile atık su arıtma tesisi kurulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Proje hazırlama ihalesi İller Bankası tarafından yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte tesisin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacak. Malumunuz şehrimizin iki yakasında Karne ve Çar Çayı dereleri bulunmakta. Geçtiğimiz yıllarda Karne Deresi kenarında uyguladığımız rekreasyon projesi ile hem söz konusu bir düzene koyduk hem de vatandaşlarımızın eğlenebileceği güzel vakit geçirebileceği 90 bin metrekare alan ortaya çıkarmış olduk. Çar Çayı Deresi kenarında da buna benzer bir ıslah çalışması yapmayı planlıyoruz. Sanayi bölgesinde Hacı Şeref Camii arkasına kadar devam eden alanda yürüyüş, bisiklet ve araç yolu yapıp peyzaj çalışması yapmayı planlıyoruz. Dere kenarındaki evlerin kanalizasyon bağlantılarını yaptık. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde planladığımız projeyi uygulamak üzere hazırlıklarımızı yapacağız."

"Halk Ekmek Fabrikası yakında hizmete açılıyor"

Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak üzere çalışmalar başlattıklarını dile getiren Asya, "Lale Vadisi Parkımızın Kulp karayoluna yakın kısmındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde hazırlıklarını sürdürüyor. Fırınımız da şu anda yapım aşamasında. İnşallah kısa bir sürede tesisimizi tamamlayarak üretimi başlatıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fabrikamız hizmete girdikten sonra şehir merkezinde vatandaşlarımızın ulaşabileceği temin noktaları da oluşturacağız. İnşallah bu şekilde ihtiyaç ve beklentilere cevap vermiş olacağız" şeklinde konuştu. - MUŞ