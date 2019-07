Başkan Asya, İller Bankası yetkilileri ile altyapı projesini değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İller Bankası Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve belediye teknik ekipleriyle birlikte altyapı projesinin durum değerlendirmesini yaptı.

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin birçok noktasında yürütülen çalışmaların sorunsuz devam etmesi için tüm ekipler adeta seferber edildi. Vatandaşların kazı çalışmalarından en az etkilenebilecekleri şekilde tedbirler alınmaya devam ediyor.



Projeyi her gün bizzat takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, belirli aralıklarda yüklenici firma yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yapmayı da ihmal etmiyor. Projenin gidişatı ile ilgili bilgi alan Başkan Asya, çalışmalar sırasında yaşanan aksaklıkların asgariye indirilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.



Son olarak İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve belediye teknik ekipleriyle başkanlık makamında toplantı yapan Başkan Feyat Asya, proje uygulaması hakkında durum değerlendirmesi yaptı. Geçen yıldan itibaren kazı ve döşeme çalışmalarına başlandığını anımsatan Başkan Feyat Asya, mevsim koşullarından dolayı zamanla yarıştıklarını ifade ederek, bu durumun göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İstasyon, Hürriyet ve Eski Erzurum caddeleri gibi önemli güzergahlardaki döşeme çalışmalarının geçen yıl tamamlandığını belirten Başkan Asya, bu yıl da Cumhuriyet Caddesi ve mahalle aralarında projenin uygulandığını ifade etti. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'ndeki çalışmaların hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Asya, söz konusu güzergahın yoğun olarak kullanıldığı, bir an önce caddenin üstyapısının da yapılarak hizmete sunulması gerektiğini söyledi.



Altyapı projesinin uygulamada çok sıkıntılı olduğunu her platformda dile getirdiklerini kaydeden Başkan Feyat Asya, yaşanabilecek tüm riskleri göze alarak bu şehrin uzun yıllar bu sorunla bir daha karşılaşmamasını amaçladıklarını belirtti. Mevcut yolların tamamında döşeme çalışmalarının yapılacağını, bu süreçte ister istemez bazı aksaklıkların yaşanabileceğini söyleyen Başkan Asya, bu sıkıntıların vatandaşı mağdur etmemesi için özel bir çaba gösterildiğini kaydetti.



Başkan Asya, değerlendirmesinin ardından İller Bankası yetkilileri ile projenin detayları konusunda istişarelerde bulundu. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi:

