Başkan Asya işçilerle parke taşı döşedi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları yürüten işçilerle bir araya gelerek, birlikte parke taşı döşedi.



Muş Belediyesi üstyapı yenilemesi kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Altyapı döşemeleri tamamlanan Hürriyet Mahallesi'ne yoğunlaşan belediye, bir taraftan asfalt çalışması yaparken diğer taraftan ara sokaklara parke döşemesi yapıyor. Çalışmaları anbean takip eden Başkan Feyat Asya, zaman zaman çalışanlara moral ve motivasyon sağlamak için onlara eşlik ediyor. Başkan yardımcıları ve birim amirlerinin refakat ettiği Başkan Asya, çalışmaların hızlı tamamlanması ve vatandaşların bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbiri almaları hususunda talimat verdi. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve esnaflarla da hasbihal eden Başkan Asya, çalışmalara verdikleri destekten ötürü kendilerine teşekkür etti.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, "Bir haftayı aşkın bir süredir altyapı çalışmasının büyük bir kısmını tamamladığımız Hürriyet Mahallesi'nin üstyapısını yenilemek üzere gayretle çalışıyoruz. Ekiplerimiz etap etap asfalt ve parke döşemeleri yapıyor. Çalışma programımızı vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere göre belirliyoruz. Aynı şekilde çocuklarımızın güvenle okula gidip gelmelerini sağlamak için okul güzergahlarına öncelik veriyoruz. Hürriyet Mahallesi ile Muratpaşa Mahallesi'ni birbirine bağlayan Eski Erzurum, Sırrı Aşar ve Atatürk caddelerinin asfaltını tamamladık. Bu bölgedeki ara sokaklarda da parke döşemeleri yapılıyor. İnşallah kısa bir sürede Hürriyet Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu zorlu süreçte çalışmalarımıza tahammül gösteren ve destek veren hemşehrilerime şükranlarımı arz ederim. Daha güzel yarınlarımız olsun diye bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - MUŞ