Başkan Asya, istihdamı canlandıracak projenin detaylarını anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan tekstil fabrikası projesi hakkında açıklamalarda bulundu



TRT Gap Diyarbakır Radyosunda sunuculuğunu Arzu Duraner'in yaptığı 'Yöremizden' adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin istihdamına katkı sağlayacak projenin detayları hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Muş'un tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, son zamanlarda kırsaldan şehir merkezine aşırı göç yaşanmasının işsizlik sorununu arttırdığını, bu duruma çözüm üretmek için bir uğraş içinde olduklarını ifade etti. Muş Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra istihdamı canlandıracak projelerin hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Asya, "Valimiz ile ilimizin istihdamına nasıl katkı sunabiliriz üzerine istişareler yaptık. 29 Aralık 2019 tarihinde bizim şehirler arası terminalinin açılışına gelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özellikle bu anlamada bize telkinleri oldu. Bu konuda işsizliğin iş gücünün istihdamını bu bölgede çok ciddi sıkıntı olduğunu, insanlara bir AŞ temin etmenin asli görevimiz olduğunu söyledi. Bizler neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Belediyemize tahsis edilen 17 bin metrekare alan üzerine çalışma yaptık. Bizzat valimiz ilgili bürokratlar ve belediyemiz personelleri ile birlikte yeni devlet hastanesinin karşısındaki hazine arazisini tespit edip yerinde inceledik. Orada 50 bin metrekare bir alan çıktı. Bu alan üzerinde de 10 bin kişi iş bulabilecek atölyeler ve fabrika kurabileceğimizin kanaati hakim oldu. Hemen zaman kaybetmeden de arsanın ilgili çalışmalarını, tadilatını yapmaya başladık. Şubat ayı meclis toplantımızda da kararımızı aldık. Şu anda da belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve valimizin himayelerinde çalışmalar son hız devam etmektedir. Dolayısıyla bizim asli işlerimiz dediğim gibi yer altındaki en önemli alt yapı, isale suyu hatları, kanalizasyon, doğalgaz, tedaş ve telekomdur. Fakat yer üstündeki ise gönülden gönüle bağ oluşturmaktır. İnsanlar akşam evine bir poşetini götürebileceği, çocukları ile mutlu olabilecek iş ve istihdam alanları açmak noktasında da bismillah demiş olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.



Söz konusu projenin iyi bir başlangıç olacağına inandıklarını belirten Başkan Asya, "Bu projenin iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Bu anlamda özellikle sadece tekstil atölyesinin yanında Muş Ovasının sulama projesinin de yatırım programına alınmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Ancak şehir merkezinde takdir edersiniz ki tarım ve hayvancılıktan ziyade insanların çok daha kısa yoldan iş sahibi olabilmesinin yolu bu bölgede ciddi manada tekstilcilerin yatırımına basit bir alan olmasıdır. Bizim şu anda planladığımız özellikle valimizin riyasetinde İl Özel İdaresi, Muş Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, DAP İdaresi ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun desteğini arkamızda hep hissettik. Bu anlamda da desteklerini de almaya devam edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bu yıl mevsim şartları el verir vermez inşallah birinci etabını kalkınma ajansının destekleri ile İl Özel İdaresi ve Muş Belediyesiyle hemen başlayacağız. Dolayısıyla ciddi manada talep çok fazla. Bizler de İstanbul, Bursa ve Denizli ayaklarını daha da sağlamlaştırmak adına daha çok önemli yatırımcıları getirmek için bismillah diyeceğiz. Şu anda şubat ve mart ayı içerisinde tesviyesi, etüdü, ön çalışmalarını plan programını bitirmek üzere hedefledik. Şimdi mevsim şartları elverişsiz olduğundan inşaat sezonu başlar başlamaz da birinci etabını kısa bir sürede bitirip müteşebbislerimizi davet edip getireceğiz. Alanımız şehrin en merkezindedir. Altında demir yolu, üstünde kara yolu geçmekte ve hava alanına da 15 kilometre uzaklıkta bir alandır. Böyle merkezi bir yerde hedeflediğimiz 10 bin kişiyi çalıştırmak da belki çok net bir tarih veremeyeceğim ama çok kısa bir sürede hayata geçireceğiz. Muş merkezde 10 bin insanı iş sahibi yaptığın zaman bu şehirde huzurun, güvenin, kardeşliğin ve yaşanılabilirliğin altyapısını oluşturmuş olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - MUŞ