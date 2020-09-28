Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin haftasını tebrik etti.

Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin haftasını tebrik etti.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) münasebetiyle İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Personellerle sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, çalışma programları ile ilgili kendilerinden bilgi aldı. İtfaiyeciliğin 306 yıllık köklü bir geçmişinin olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, böylesine önemli bir görevin layıkıyla yerine getirilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası vesilesi ile İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye personelimiz her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını hiçe sayarak zor şartlarda çalışıyor. 24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları vatandaşlarımızı başta yangın felaketi olmak üzere deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olma gayesindedir. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - MUŞ

Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı
Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı
Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı
Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı
Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı

yangından korunma haftası, Feyat Asya, İtfaiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu         
15:27
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı         
14:54
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 17:08:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Asya, itfaiyecileri özel günlerinde yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei