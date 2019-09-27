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Başkan Asya, itfaiyecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin haftasını tebrik etti.

Başkan Asya, itfaiyecilerle bir araya geldi, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin haftasını tebrik etti.


25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) münasebetiyle İtfaiye Müdürlüğü görevlileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Personellerle sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, çalışma programları ile ilgili kendilerinden bilgi aldı. İtfaiyeciliğin köklü bir geçmişinin olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, böylesine önemli bir görevin layıkıyla yerine getirilmesi hususunda uyarılarda bulundu. İtfaiyecilerle birlikte pasta kesen Başkan Asya, haftalarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası vesilesi ile İtfaiye Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye personelimiz her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını hiçe sayarak zor şartlarda çalışıyor. 24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları vatandaşlarımızı başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olma gayesindedir. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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