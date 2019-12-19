Başkan Asya, Merkez Kız İHO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya, Merkez Kız İHO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Asya, Merkez Kız İHO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Merkez İmam Hatip Ortaokulunu (İHO) ziyaret etti.

Başkan Asya, Merkez Kız İHO'yu ziyaret etti, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Merkez İmam Hatip Ortaokulunu (İHO) ziyaret etti.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, eğitimcilerle istişare toplantılarını sürdürüyor. Başkan Asya, son olarak Zafer Mahallesi'ndeki Merkez Kız İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile buluştu. Okul Müdürü Ali Aslan Subaşı tarafından karşılanan Başkan Asya, yakın zamanda yapılan okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenler odasına geçen Başkan Asya, eğitimcilerle belediye hizmetleri üzerine hasbihal etti.


Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, "6 yıllık görev sürem içerisinde en fazla önem verdiğim konulardan biri, toplumun her kesimi ile istişare etmektir. Sadece seçim sürecinde değil her zaman halkımızla birlikte olmaya gayret gösterdik. Bu bağlamda okul ziyaretlerimizi bir gelenek haline getirdik. Eğitimcilerimizle fikir alışverişinde bulunarak güzel sonuçlar elde ediyoruz. Makul eleştiriler ve önerilere her zaman açık olduk. Bu sayede eksik ve aksaklığımızı tespit edip sağlıklı çözümler ürettik. Bu vesile ile bugün de sizlerle bir araya geldik. Modern bir okulun inşa edildiğini ve kaliteli bir kadronun olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. İmam hatip okulu mezunu olarak bu ortamı görmek bir kez daha beni mutlu etti. Umarım çocuklarımız da sizlerden layıkıyla istifade ederek geleceklerini kurtarırlar" dedi.


Başkan Asya, her platformda söyledikleri gibi şehrin öncelikleri üzerine hizmetler yaptıklarını ifade ederek, "İlimizin ve insanlarımızın elzem olan ihtiyaçlarını gerçekleştirmek üzere plan ve programlar yaptık. Bugüne kadar belirlediğimiz stratejiye uygun olarak altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attık. Bunları yeterli görmüyoruz. Sürekli hizmet üreten bir anlayışla durmaksızın şehrimizi ve halkımızı ihya etmenin derdindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu minvalde çalışmalarımız devam edecek. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile geçmiş projelerimizin gün yüzüne çıktığını hep birlikte müşahade ediyoruz. Yarın da bugünün planlamalarını gün yüzüne çıkararak hayırla yad edilmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Asya, konuşmasının devamında yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında öğretmenleri bilgilendirerek sorularını yanıtladı. İstişare toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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