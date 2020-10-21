Başkan Asya mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Göletli Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Asya, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlayarak birlikte güzel hizmetler yapma temennisinde bulundu.

Düzenli olarak merkez mahalle muhtarları ile istişarede bulunduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden bugüne kadar muhtarlarımızla uyum ve iş birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantıların gerçekten faydasını gördük. Birlikte hareket ederek güzel işler çıkardığımıza inanıyorum. Her yıl bir önceki yıla göre çalışma tempomuzu arttırarak hizmet üretiyoruz. Daha fazla gayret ederek vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamanın mücadelesini veriyoruz. Bu süreçte başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve tüm ekiplerimizle sahada fedakarca çalışıyoruz. Altyapı projesinin ardından bir şehri dizayn etmek takdir edersiniz ki çok kolay olmadı. Herkesin mahallesi kendisine göre önceliklidir. Ama şundan emin olabilirsiniz ki 17 mahallemizin tamamı da bizim için çok kıymetli ve çok önceliklidir."

Mahallelerde yürütülen çalışmalara da değinen Asya, şöyle dedi:

" Saray, Sunay, Kültür, Yeşilce, Yeşilyurt, 15 Temmuz, Hürriyet, Karşıyaka, Dere ve Muratpaşa mahallelerinin ardından şu an da Kale Mahallemizin asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar sırasında karşılaştığımız sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gererek çözüm noktasında başarılı sonuçlar elde ettik. Hedefimiz bu yıl altyapısını tamamladığımız tüm yollarımızı tamamlamak. Geldiğimiz noktanın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla geçen yıla oranla daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Allah'ın izniyle gelecek yıl da bu yıla göre çok daha iyi bir durumda olacağız."