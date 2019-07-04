Son Dakika Haberleri: Başkan Asya, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını inceledi
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Başkan Asya, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını inceledi

23 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mezarlık ekipleri tarafından Şehir Mezarlığında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Asya, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını inceledi, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mezarlık ekipleri tarafından Şehir Mezarlığında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Muş Belediyesi; mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde mezarlık alanındaki ağaçların budamasını yaparak boş alanlardaki otları biçen ekipler, son olarak Şehir Mezarlığındaki çöpleri temizledi. Sezonun başlaması ile kent genelindeki tüm mezarlıkların bakımını yapan ekipler, bu çalışmalarını sonbahara kadar rutin olarak devam ettirecek.

Sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, Şehir Mezarlığındaki temizlik çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, çevrenin korunması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "İlimizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğini rutin olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllar belediyemiz bünyesine aldığımız mezarlıklar ekibi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, belirli aralıkla şehir merkezindeki mezarlıklardaki ağaçların budamasını yaparak, mezarlıkların çevre düzenlemesini ve temizliğini yapıyor. Sonbahara kadar bakım ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut mezarlık alanlarının ihata duvarlarını, bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla mezarlık alanlarında ciddi değişiklikler yaptık. Bu tür çalışmaları yaparken hem manevi değerlerimize sahip çıkmış oluyoruz hem de vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kabristan ziyaretleri yapmalarını sağlıyoruz" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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