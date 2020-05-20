Başkan Asya, 'Millet Bahçesi' projesini anlattı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim manifestosunda yer alan 'Millet Bahçesi' projesi' ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

TOKİ tarafından eski stadyumun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin detaylarını paylaşmak üzere TRT Kurdi Sabah Haberleri programının canlı yayınına katılan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merak edilen konulara açıklık getirdi. TRT ailesine ve izleyicilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projemizin hayat bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ilde millet bahçesi projelerinin yaygınlaştırılması kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda ilimizde de eski stadyumun yerine bu projenin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuldu. Belediye olarak gerekli imar plan değişiklikleri yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla sürecin başlatılması yönünde görüşmelerimiz oldu. Bakanımız Murat Kurum da 30 Mart 2019 seçimleri öncesi ilimize gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Millet Bahçesi projemizi en kısa sürede başlatılacağı müjdesini vermişti. Şükürler olsun bugün halkımıza vaat ettiğimiz bir projemiz daha hayata geçiriliyor" dedi.

44 bin 660 metrekare alan üzerine projenin uygulanacağını ifade eden Başkan Asya, "2018 Haziran ayında hazırlığının yapıldığı 'Millet Bahçesi' projesi, 23 Eylül 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edildi. 10 Ocak 2020 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan projenin 320 takvim gününde tamamlanması planlanıyor. Projede millet kıraathanesi, etkinlik alanı, lale bahçesi, meyve bahçesi, oyun alanı, amfi, yansıma havuzu, otopark alanı, mescit ve dinlenme alanları yer alacak. Böylesi güzel bir projenin ilimize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, devlet büyüklerimize, TOKİ yetkililerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının devamında belediyenin genel çalışmaları hakkında da izleyicileri bilgilendirdi. - MUŞ