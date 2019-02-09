Başkan Asya: "Muş İçin En İyisini Yapacağız"
1 saat önce
Muş'ta Minare Mahallesi Yukarı Çarşı mevkiinde vatandaşlarla bir araya gelen Muş Başkan Feyat Asya, "5 yıldır dur durak bilmeden ilimize hizmet ediyoruz.
Muş
'ta Minare Mahallesi Yukarı Çarşı mevkiinde vatandaşlarla bir araya gelen Muş Başkan Feyat Asya
, "5 yıldır dur durak bilmeden ilimize hizmet ediyoruz. Allah'ın izniyle yeni dönemde yeni hedeflerle halkımızın karşısında olacağız. Muş için en iyisini yapacağız" dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, seçim çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Her gün belirlenen program dahilinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Asya, görev süresi içinde yapılan hizmetleri anlatarak yeni dönem için planlanan hedefleri de aktarıyor. Hafta sonu da ziyaretlerini sürdüren Başkan Asya'ya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer eşlik etti. Minare Mahallesi Yukarı Çarşı mevkiinde vatandaşlarla buluşan Başkan Asya ve partililer talep ve önerilerini dinleyerek yeni dönem için fikirlerini paylaştılar. Burada bir konuşma yapan Muş Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, "Siyaset
ve seçim süreçleri ancak ve ancak dostlarla yürür. Bende bir kardeşiniz olarak sizin huzurunuzdayım. Tüm dostlarımız bizlere her zaman Muş'a hizmet et dediler, memleketimize insanlarımıza hizmet et dediler. Hem senin başın dik olsun, hem de bizlerin başı dik olsun. Bunu bir nasihat olarak gördüğümden Allah'a şükürler olsun ki Muş için elimizden geleni yaptık. Memleketin köklü sorunlarını çözüme kavuşturduk. Alt yapıdan, üst yapıya, parklardan bahçelere kadar hizmetlerimizi sürdürdük. Ben bugün sizlerin huzurunda Allah'a şükür başı dik bir şekilde çıkıyorum. Muş'a ve hemşerilerime hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha da yapacağımız hizmetlerimizin ve devam eden projelerimize kadar sizlerden destek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ben halkın gücünün üstüne bir güç tanımıyorum. Cumhurbaşkanımız beni sizlere emanet etti. Sizlerin de emanetinize sahip çıkacağınızı biliyorum. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizi birbirimize karşı sonra da kendisine karşı mahçup etmesin" diye konuştu. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
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