Başkan Asya'nın esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Asya'nın esnaf ziyareti - Son Dakika

Başkan Asya'nın esnaf ziyareti

7 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyan Caddesi ile Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Başkan Asya'nın esnaf ziyareti, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyan Caddesi ile Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.


İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Asya, "İstasyon Caddesinde faaliyet gösteren esnaf hemşehrilerimizi ziyaret ederek ayaküstü sohbet ettik.Talep ve önerilerini dinlediğimiz hemşehrilerimize hayırlı işler dileğinde bulunduk. Bizleri her zaman bağrına basan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi.


Başkan Asya, İstasyon Caddesi esnafını ziyaretinden sonra Yukarı Çarşı bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla çay içip sohbet eden Başkan Asya, "Yukarı Çarşı bölgesindeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Zemheri ayının son günlerine geldiğimiz ve soğuğu iyice hissettiğimiz bu günde hemşehrilerimiz hoş sohbetleri ile içimizi ısıttı" diye konuştu. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı
Otel odasında bir adamla yakalanan kadını, Endonezya'nın ilk "kadın kırbaç ekibi" cezalandırdı Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:53:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Asya'nın esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]