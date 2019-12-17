Başkan Asya, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Asya, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

Başkan Asya, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğretim gören öğrencilerle bir araya gelip belediyecilik alanında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Başkan Asya, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğretim gören öğrencilerle bir araya gelip belediyecilik alanında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.


Belediye Başkanı Feyat Asya, kurumsal kalite hedefleri doğrultusunda kalite komisyonu çalışması yürüten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Yerel Yönetimler Programı öğrencileri ile kahvaltıda buluştu.


Sohbet havasında gerçekleşen buluşmaya Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Bengü Şekeroğlu, Yerel Yönetimler Program Başkanı Mustafa Fahri Mirhanoğulları, Yerel Yönetimler Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Nevzat Erdoğan, İşletme Yönetimi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kübra Karakuş ve Öğretim Görevlisi Yelda Kale de katıldı. Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, 6 yılda Muş'a kazandırdıkları hizmetleri öğrencilere anlatarak sorularını yanıtladı. Yerel Yönetimler Programı ile ortak çalışmanın şehir açısından önemine değinen Başkan Asya, öğrencilerin belediye çalışmalarına katılımlarının sağlanacağını ifade ederek, ilk belediye meclisi toplantısına kendilerini davet etti.


Gençlere ve gençliğe yönelik birçok hizmet hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, "Özellikle üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorununu çözmemiz ilimiz için önemli bir hizmetti. Kangren haline gelmiş bu sıkıntıyı gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla beraber öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler yaparak sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başladık. Bilgi evleri projemizi hayata geçirdik. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizin inşası ve imarı noktasında hizmetlerimiz devam ediyor. Plan ve programlarımız çerçevesinde görev süremizi hizmetlerle dolu geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Başkan Asya, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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