Başkan Asya, Seçim Sürecini ve Yeni Projelerini Değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, katıldığı televizyon programında 31 Mart'ta yapılan yerel yönetimler seçimini değerlendirerek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 17 büyük projesini açıkladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, katıldığı televizyon programında 31 Mart'ta yapılan yerel yönetimler seçimini değerlendirerek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 17 büyük projesini açıkladı.



TRT Kurdi canlı yayına bağlanan Belediye Başkanı Feyat Asya, 31 Mart yerel yönetimler seçimini değerlendirerek daha önce yaptıkları projeleri hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Seçim sürecini değerlendiren Başkan Asya, yeni kurulan tesislerden altyapı çalışmalarına, tarihi yapıların restorasyonundan üst yapı çalışmalarına kadar yeni dönemde planlanan tüm projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bir kez daha halkın takdiri ile belediye başkanı olarak seçilmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Asya, "Cumhurbaşkanı bizi aday gösterdikten sonra şehrimizde girmedik sokak, çalmadık kapı ve sıkmadık el bırakmadık. Toplumun her kesimine ulaşmayı, halkımızın derdi ile hemhal olmayı gaye edindik. Bunun sonucunda şükürler olsun ki halkımız bir kez daha bizlere teveccüh gösterdi. Tüm halkımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.



Destek veren herkese teşekkür eden Asya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anlamda tüm teşkilatlarımızla adeta bir demokrasi şölenine hazırlık olarak bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık. İl merkezi ve ilçelerimizde hiçbir kavga yaşanmadığından dolayı çok sevinçliyiz. Bu sevinç ve mutluluk aynı zamanda bizde daha fazlasıyla yük ve ağırlık taşımıştır ki bu halkımıza daha fazla hizmetkar olma noktasında gayretle, samimiyetle ve tevazuuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplanan halkımızın coşkusuna ortak olduk. Bu memleketteki asıl amacımız huzurun, güvenin ve kardeşliğin tesisi içindir. Bütün hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımızla birlikte, daha önce yaptığımız gibi ortak bir akılla yöneteceğimizin taahhüdünü verdik. Bugün de halkımızın büyük bir teveccühü ile bizleri bu göreve layık gördükleri için, esnafımıza, eşrafımıza, kadını erkeği, engellisi yaşlısıyla tüm Muş halkına bir kez daha teşekkür ediyorum."



Halkın yeniden kendilerine verdiği görev ile ortak akıl ile hareket edeceklerini kaydeden Asya, "Bu sorumluluk bir kez daha bize verildi. Bu da ağır bir yük ve sorumluluk yüklemiştir ki bu halka ne kadar hizmet yapsak, ne kadar çalışsak azdır diyoruz. Bir kez daha gayret, samimiyet ve tevazuuyla şehrimizin eksik ve aksaklıklarını halkımızla istişare ederek yapacağız. Şehrimizi modern bir şehrin hiçbir şekilde eksiğini, aksağını bırakmadan gecemizi gündüzümüze katarak, gerek meclis üyelerimizle gerek bürokratlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışacağımızı beyan ediyor ve bütün halkıma, bütün hemşehrilerime şükran ve minnetlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Asya, yeni dönemde hayata geçirmeyi düşündüğü Kurtik Dağı Teleferik ve Mesire Alanı Kompleks Projesi, Alparslan II Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Kent Meydanı ve 550 Araçlık Otopark Kompleksi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Üstyapı Projesi, 2023 Yılı Hatıra Ormanı ve Mesire Alanları Kompleksi, 1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Muş Tarihi Çarşı Projesi, Katı Atıktan Enerji Üretimi Entegre Tesisi Projesi, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Millet Kıraathanesi Projesi, Kültür ve Kongre Merkezi Yapım Projesi, Oto Galericiler Sitesi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Semt Spor Kompleksleri Projesi, Cumhuriyet Caddesi Üstyapı Projesi, Lale Vadisi Rekreasyon Projesi, Çar Çayı Dere Islahı ve Peyzaj Projesi ile Vahşi Çöp Depolama Alanının Rehabilite Projesi hakkında izleyicileri bilgilendirdi. - MUŞ

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