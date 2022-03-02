Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti

02.03.2022 10:14
Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, engelli Muhammed Yücel Demir'e akülü sandalye hediye etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, engelli Muhammed Yücel Demir'e akülü sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, Saray Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in, tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

Başkan Asya, evinde ziyaret ettiği Muhammed Yücel'e yeni akülü sandalye hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.

Ziyareti sırasında Muhammed Yücel ile kendisi gibi SMA hastası Eray isimli kardeşiyle sohbet eden Asya, akülü sandalyelerinin hayırlı olmasını diledi.

Yeni akülü sandalyesine kavuşan Muhammed Yücel, kardeşiyle birlikte mutluluğunu Asya ve aile bireyleri ile paylaştı.

Asya, Muhammed Yücel'in akülü sandalyeye talebinde bulunduğunu belirterek, "Biz de kendisine en kısa sürede yeni bir sandalye alacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Muhammed Yücel'i evinde ziyaret ederek yeni sandalyesini hediye ettik. Onun mutluluğunu paylaşmak duasını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Muş'ta öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi Muş'ta öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi

spinal müsküler atrofi, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:24:09. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Asya, SMA hastası Yücel'e akülü sandalye hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement