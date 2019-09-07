Başkan Asya, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki sivil toplum kuruluşU temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programın ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Asya, ideal bir şehrin inşası için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sivil toplum örgütü temsilcileriyle faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade eden Asya, "Bu şehirde birinci önceliklerimizi belirledik. Şehrin alt ve üst yapısını bir bütün olarak yeniliyoruz. Altyapısı biten kısımlarda hemen üst yapıya geçiriyoruz. Yol, kaldırım, asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Sosyal ve kültürel alanlar, bilgi evleri, kültür merkezleri yaptık." dedi.

İlde şehirlerarası otobüs terminali, hayvan pazarı ve sokak hayvanları için barınak yaptıklarını anlatan Asya, "Park ve bahçeler yaptık. Dere ıslahları gerçekleştirdik. Dolaysıyla geçmiş 80 yıla tekabül edecek yatırımlar gerçekleştirdik. Sadece 2018 yılında 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.