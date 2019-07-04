Başkan Asya, temizlik çalışmalarını denetledi
1 saat önce
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ekiplerince kentteki mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarını denetledi.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:56 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Feyat Asya
, belediye ekiplerince kentteki mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarını denetledi.
Belediye birim amirlerinden bilgi alan Asya, çevrenin temiz tutulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
Rutin programlar kapsamında mezarlıkları temizlediklerini aktaran Asya, aynı zamanda ağaçları budayıp, çevre düzenlemesi de yaptıklarını belirtti.
Sonbahara kadar bu çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Asya, "Mezarlık alanlarının ihata duvarlarını, bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Önceki yıllara oranla mezarlıklarda ciddi değişiklikler yaptık. Bu tür çalışmaları yaparken hem manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kabristan ziyareti gerçekleştirmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.
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