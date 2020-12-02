Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı

02.12.2020 14:30
Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı, System.String[]

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyon Caddesi üzerinde yoğun olarak kullanılan alanlarda vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulunan Başkan Asya, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.

Sık sık toplu yaşam ve kullanım alanlarının belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini ifade eden Başkan Asya, ücretsiz maske dağıtımlarının da devam ettiğini belirterek, bu süreçte canla başla mücadele eden personellere teşekkür etti. Başkan Asya, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke olarak alınan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. 11 Mart tarihinden itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürdük. Yaz mevsiminin ardından dezenfekte çalışmaları ağırlıklı olarak iç mekanlarda devam edeceği için vatandaşlarımızın bu süreçte daha fazla dikkatli davranması gerekiyor. Aynı zamanda belirli periyotlarda vatandaşlarımıza maske dağıtarak kendilerini bilgilendiriyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız" dedi. - MUŞ

Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı
Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı
Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı
Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Asya vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika


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