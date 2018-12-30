Son Dakika Haberleri: Başkan Asya ve Muşlu İş İnsanlarından Mgc'ye Ziyaret

Başkan Asya ve Muşlu İş İnsanlarından Mgc'ye Ziyaret

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muşlu iş insanlarıyla birlikte Muş Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Başkan Asya ve Muşlu İş İnsanlarından Mgc'ye Ziyaret, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muşlu iş insanlarıyla birlikte Muş Gazeteciler Cemiyetini (MGC) ziyaret etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinin yapımını finanse eden Muşlu iş insanı eğitimci Gıyasettin Bingöl ve Muşlu iş insanı Mehmetşah Dursun ile birlikte MGC Başkanı Emrullah Özbey ve gazetecileri ziyaret etti.

Kentin sosyoekonomik konularının görüşüldüğü ziyarette gazetecilere, kamuoyunu aydınlatma noktasında büyük iş düştüğünü ifade eden Eğitimci Gıyasettin Bingöl, "Şehirlerin gelişmesinde gazetecilerin büyük rolleri vardır. Bugün Muş ilimize çok güzel bir Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Görüyoruz ki; Belediye Başkanımız Feyat Asya'nın girişimleri ile kentimiz çok güzel ve gelişmiş bir durumda. Bizlerde bu noktada şehrimiz için elimizden geleni yapmaya çaba harcayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çözülemeyecek hiçbir şey yoktur. Daha güzel bir Muş için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya azim gösterelim" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Emrullah Özbey ise "Kentimizin, Muşlu iş insanı Gıyasettin Bingöl gibi hayırsever insanlara ihtiyacı var. Her ne kadar Bursa'da ikamet etse bile doğup yetiştiği toprakları unutmayarak, ilimize Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezini kazandırdı. Bu noktada kendisine teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:30 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Haluk Levent'e Sahnede Büyük Sürpriz! Kanseri Yendiğini Öğrenen Yaşlı Kadın, Sahneye Fırlayarak Dans Etti

Patronun Bu Kurnazlığına Dikkat! Firma İsim Değiştirdi, Çalışanlar Tazminatlarını Alamadı Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 17:01:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Asya ve Muşlu İş İnsanlarından Mgc'ye Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]