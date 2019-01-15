Başkan Asya'ya 15 Temmuz Mahallesi'nde Miting Havasında Karşılama

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz Mahallesi sakinleri ile buluştu. Toplantının yapıldığı alanı hınca hınç dolduran vatandaşların ilgisi miting havası yaşattı.



Mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşan Başkan Asya, teveccühlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Asya, görev süresi içinde yapılan hizmetler hakkında özet bilgiler paylaşarak yeni dönemde de aynı azimle hizmet edeceklerini söyledi. 5 yıl boyunca hep vatandaşlarla iç içe olduklarını belirten Başkan Asya, bu süreçte yaşanan sıkıntıları da güzellikleri de halkla birlikte yaşadıklarını ifade etti. Yapılması elzem olan birçok projeyi bir dönem içinde yapmayı başardıklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, bu sayede belediyecilik alanında iyi tecrübeler edindiklerinin altını çizdi.



Her platformda hep hizmet üreteceklerini, sorunları çözüme kavuşturacaklarına dair vaatlerde bulunduklarını aktaran Başkan Asya, bugün verilen sözleri yerine getirdikleri için halkın teveccühü ile karşılandıklarını sözlerine ekledi. "İcraatlarımız teminatımızdır" diyen Başkan Asya, "5 yıl önce bu vakitler yine bir seçim maratonunda sizlerin karşısına çıkıp destek istemiştim. O zaman belediyecilik alanında bu kadar tecrübeli olmasak da yapacağımıza dair söz verdiğimiz projelerimizi sizlerle paylaştık. Bugün size verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururu ile tekrar yanınızdayım. Tabi yaptıklarımızla ilgili bugüne kadar birçok kez size hesap vermek üzere toplantılar yaptık. Bugün de yaptıklarımızı güvence göstererek çok daha iyi hizmetler için tekrar desteğinizi talep ediyoruz. Sizlerin teveccühü ile ilimizi daha güzel yerlere taşıyacağımızı taahhüt ediyorum. Bu yolda hep niyetimiz hayroldu. Şükürler olsun ki akıbetimiz de hayroldu. Bugün hiç kimse bizim çalışmadığımızı söyleyemiyor. Çünkü yaptıklarımız ortada. Bunları da lütuf olarak halkımıza yansıtmadık. Boynunuzun borcu bilip bize layık görülen görevin hakkını vermeyi amaçladık. Bundan sonra da hizmetlerin devamı için halkımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalarımız daim olacak. Bu vesile ile bir kez daha böylesine güzel bir atmosferi bizlere yaşattığınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi. - MUŞ

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