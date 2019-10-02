Başkan Asya, yaşlıları unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı vatandaşları evinde ziyaret ederek yalnız olmadıklarını gösterdi.



Belediye Başkanı Feyat Asya, yaşlı vatandaşları unutmadı. Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yıllarca belediyede hizmet ettikten sonra emekli olan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Asya, hem günlerini tebrik etti hem de emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Asya, yaşlı vatandaşların tavsiyelerini dinleyerek hayır dualarını istedi. Yapılan ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Dünya Yaşlılar Günü vesilesi ile belediyemizin emektarlarını ziyaret edip hasbihal ettik. Yıllar önceki çalışma koşullarını bugünle kıyaslayarak fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederken, her zaman onların yanında olduğumuzu ifade ettik" dedi.



Yaşlılara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, onların sorunlarına çözüm üretmenin bir toplumun asli görevleri arasında olduğunu belirtti. Yaşı ilerleyen büyüklerimizin özel ilgi beklediğini kaydeden Başkan Asya, onların beklentilerine öncelik verilmesi konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizdi. Yaşlıların bu bölgede hep yol gösterici rol aldığını, toplumun da buna göre hareket ettiğini ifade eden Başkan Feyat Asya, "Hayatımızı sürdürdüğümüz bu bölgenin en güzel ve en özel özelliklerinden biri yaşlılarımıza hak ettikleri değerin verilmesidir. Yaşlıları, manevi değerimiz olarak yanı başımızda görmek istememiz özel bir meziyettir. Bu geleneği toplum olarak yaşatmaya devam etmeliyiz. Özellikle yeni nesile bunun önemini aktarmamız lazım. Bugün onlara davrandığımız şekilde yarın aynı muameleye tabi tutulacağımızı unutmamalıyız. Çocuk ruhuna kavuşan büyüklerimizin gönlünü hoş tutmak, inancımızın gereğidir" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duydukları memnuniyet yüzlerine yansıyan vatandaşlar ise, hayır duaları ile Başkan Asya'ya teşekkür ettiler. - MUŞ