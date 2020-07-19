Başkan Atabay açılışta kurban kesilmesine müsaade etmedi - Son Dakika

Başkan Atabay açılışta kurban kesilmesine müsaade etmedi

Didim'in Akbük Mahallesi'nde hizmete giren restoranın açılışına katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, açılışta kurban kesimine karşı çıkarak, açılışlarda kurban kesilmesine müsaade etmediğini ve asla etmeyeceğini belirtti.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde hizmete giren restoranın açılışına katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, açılışta kurban kesimine karşı çıkarak, açılışlarda kurban kesilmesine müsaade etmediğini ve asla etmeyeceğini belirtti.

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Akbük Mahallesi'nde hizmete giren restoranın açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi alana getirilen kurbanlık koyun kesileceği sırada Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'in Belediye Başkanı Atabay, açılışlarda kurban kesilmesine müsaade etmediğini ve asla etmeyeceğini söyledi. Atabay, hayvan hakları mücadelesi konusunda bir farkındalık oluşturma adına 'Vegan Dostu Kent' olma idealiyle yola çıktıklarını ve bu hassasiyette hareket ettiklerini belirtti. Restoran açılışı kurdele kesimi ve konuşmaların yapılması ile son buldu.

İlk deneysiz belediye "Didim Belediyesi" olmuştu

Her platformda hayvan haklarını savunmasıyla tanınan Başkan Atabay, geçtiğimiz aylarda barınakta korumakla yükümlü olunan hayvanların ölüme ve işkenceye terkedileceğini bile bile hiçbir şekilde denek olarak laboratuvarlara verilmeyeceğini, bir 'hayvan haklarına saygı ilkesi' olarak benimseyerek bu yöndeki kararın Didim Belediye Meclisinden çıkarılması konusunda ek gündem maddesi sunarak, meclisten çıkan kararla Türkiye'nin deneysiz belediyesinin Didim Belediyesi olmasını sağlamıştı. - AYDIN

Türkiye, Akbük, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atabay açılışta kurban kesilmesine müsaade etmedi - Son Dakika
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