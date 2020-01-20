Başkan Atabay çalışmaları denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atabay çalışmaları denetledi - Son Dakika

Başkan Atabay çalışmaları denetledi

6 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye ekiplerinin ilçe merkezinin farklı noktalarında yapmış olduğu çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Atabay çalışmaları denetledi, System.String[]

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye ekiplerinin ilçe merkezinin farklı noktalarında yapmış olduğu çalışmaları yerinde denetledi.


Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a Başkan Yardımcıları Zeynel Şener ve E. Öznur Gündoğdu eşlik etti. Başkan Atabay, Akbük Mahallesi Soğuksu mevkiinde başlatılan güzelleştirme çalışmalarını Akbük Limanındaki su tahliye ızgaraları ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Akbük Sahildeki devam eden budama faaliyetlerini yerinde denetledi.


Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Atabay "İlçemizin gözbebeği olan Akbük mahallemize oldukça önem veriyoruz. Soğuk su bölgesindeki düzenleme çalışmalarımız


Akbük'e yeni bir yüz kazandıracak" dedi


Didim'in girişinin daha nezih ve güzel olması adına Didim Belediyesi çalışmalar başlattığını kaydeden Başkan Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yan yol açma ve imar yolu çalışmalarını yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu. - AYDIN

Gündoğdu, Akbük, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en zengini unvanı el değiştirdi! İşte dünyanın en zengin insanı
Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 19:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atabay çalışmaları denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]