Başkan Atabay, cemevinde düzenlenen aşure gününe katıldı - Son Dakika

Aşure Gününde tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunulurken, Başkan Atabay, "Birliğimiz daim, Aşure bereketi üzerimizde olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Didim Cemevi bahçesinde düzenlenen Aşure gününe, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim İlçe Emmiyet Müdürü Yunus Dinç, Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi Derneği Başkanı Hüseyin İlhan, CHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği tarafından aşure günü gerçekleştirildi.

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