Başkan Atabay, "Çerçioğlu'na yapılan saldırı kabul edilemez" - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik açıklamalarına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yıllardır Aydın'a kazandırdıkları ile halkın takdirini kazanmış, gönüllerde yer etmiş Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, kadın kimliği üzerinden yapılan saldırı kabul edilemez, bu yozlaşmış bir zihniyetin ürünüdür. Yerelden genele iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bir dönemde, bizlere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapılan bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz, Aydın için, Didim için birlikte çalışacak, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN