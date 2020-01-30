Başkan Atabay'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Atabay'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Başkan Atabay'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

6 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Atabay'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret, System.String[]

AYDIN (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.


Başkan Atabay, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "Kamuoyunu bir hayli meşgul eden, Didim halkının haklı tepkisini mümkün olan her mecrada gösterdiği Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi hakkında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdik. Bu projelerin Didim turizmini son derece olumsuz yönde etkileyeceği konusunda hem fikir olduk ve kendisinin engin tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulduk. Genel Başkanımız bu haklı mücadelesinde Didim'in yanında olduğunu ve mücadelemizi destekleyeceğini belirtti. Kentimizde hayata geçireceğimiz birçok proje ve yatırım hakkında da kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Desteğinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yerelden genele, hep birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN

Kemal Kılıçdaroğlu, Didim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 30 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, "Saray'a giden CHP'li" krizinin ardından ilk kez yan yana geldi Bu kalkan balığının fiyatı 585 TL

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atabay'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]