Başkan Atabay'dan vatandaşlara ikram - Son Dakika

Başkan Atabay'dan vatandaşlara ikram
Didim'de vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar Didim Belediyesi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile çay ve su ikram edildi.
Didim'de vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar Didim Belediyesi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile çay ve su ikram edildi.
Sabahın erken saatlerinde Didim Belediyesi'ne gelerek vergilerini ödemek için sıra bekleyen vatandaşlara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile belediye görevlileri tarafından çay ve su ikram edildi.
Başkan Atabay'ın yapmış olduğu çay ve su ikramı sabahın erken saatlerinde Didim Belediyesi bahçesinde sıra bekleyen vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. "Halkla iç içe olan bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız" diyen vatandaşlar, ikramları için Başkan Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:07 Kaynak: İHA
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